MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
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MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

12.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:11
MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi, Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen kişilerden 2'sinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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