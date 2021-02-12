MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

MSB: Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişinin Edirne'nin İpsala ilçesinde hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 kişi, Edirne'nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen kişilerden 2'sinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi" denildi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı