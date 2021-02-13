Yunanistan'a tır geçişlerine kar engeli
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Yunanistan'a tır geçişlerine kar engeli

13.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 13.02.2021 18:40
Yunanistan'a tır geçişlerine kar engeli

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tırların Yunanistan'a girişine kar yağışı nedeniyle Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyeceği bildirildi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden "önemli duyuru" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kipi Gümrük Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda, yoğun kar yağışı nedeniyle bugünden itibaren hava koşulları normale dönene kadar İpsala Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen tır araçlarının Yunanistan'a girişine Kipi Gümrük İdaresince izin verilmeyecektir.

Hava koşulları normale dönmesiyle Kipi Gümrük Kapısı'nın tekrardan açılacağı tarih ayriyeten bildirilecek olup İpsala Sınır Kapısı'nı kullanacak şoförlerin bölge müdürlüğümüze bağlı diğer gümrük kapılarına yönelmesi gerekmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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