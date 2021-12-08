Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi cezaevine gönderildi.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen FETÖ şüphelileri, kurumlarından ihraç edilen komiser H.B, komiser yardımcısı A.D, polis memuru M.D ve matematik öğretmeni H.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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