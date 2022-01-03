Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe çıkışında bir otomobili durdurdu.

Kimlik kontrolü sonrası araçta bulunan FETÖ şüphelileri F.Ş. ve T.A. ile onlara organizatörlük yaptığı belirlenen H.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ş. ve T.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.