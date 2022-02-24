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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan iki FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.B. ve D.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu öğrenildi.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Haberler

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