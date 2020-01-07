Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı

Edirne'de FETÖ/PDY şüphelisi, Yunanistan sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.

07.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 18:02
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi Edirne'de yakalandı

'de FETÖ/PDY şüphelisi, sınırındaki askeri yasak bölgede yakalandı.

Şehit Er İhsan Şengül Piyade Hudut Karakolu askerleri, Üyüklütatar köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede bir şüpheli tespit etti.

Hudut askerleri, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlenen S.Ö'yü yakaladı.

FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu tespit edilen S.Ö, gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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