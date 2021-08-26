Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 FETÖ şüphelisi sınırda yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 8 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan İ.H.C, B.D, H.D, K.B, T.B, H.Ü, A.E ve K.S'yi yakaladı.

Kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili oldukları belirlenen zanlılar gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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