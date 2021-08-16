Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Havsa ilçesinde bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 7 kişinin kimlik sorgusunda FETÖ şüphelisi oldukları ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan M.K, S.K, H.Y, H.U, M.K, E.B ve M.K ifade işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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