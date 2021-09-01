Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri yaptıkları çalışma sonrası Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan A.K, Ö.P. ve K.Ç'yi yakaladı.
FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen zanlılar gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin