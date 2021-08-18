Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan H.D, A.G ve M.D'yi yakaladı.

FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin