Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

15.03.2021 13:09 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:14
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan N.B, Ö.A. ve E.G'yi gözaltına aldı.

Araştırmada şüphelilerin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyalarının olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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