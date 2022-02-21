Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan iki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik Güçleri, merkezdeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelileri M.A. ve İ.Ö'yü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu öğrenildi.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel