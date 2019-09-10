Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandılar
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken askeri yasak bölgede yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri, Enez ilçesine bağlı Çataltepe köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen S.G ve G.O, yakalandı.
Haklarında yakalama kararı bulunan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.