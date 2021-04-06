Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Güvenlik güçlerince, dün, Meriç ilçesine bağlı Rahmanca köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan, hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan müebbet hapis cezası bulunan F.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin