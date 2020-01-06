Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 PKK'lı terörist tutuklandı.

06.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:52
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı 3 terörist tutuklandı

'de yasa dışı yollardan 'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 'lı terörist tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hudut birlikleri, ilçesindeki Rahmanca köyü 1. derece askeri yasak bölgesinde yaptıkları kontrolde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan Y.A, A.G. ve A.A'yı yakaladı.


Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin terör örgütü PKK üyesi olduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen PKK'lı 3 terörist, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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