Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.,tutuklandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.,tutuklandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Ö.Ç., İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Edirne

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