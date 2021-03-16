Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
16.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:46
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisinden 1'i tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan 2 terör örgütü PKK şüphelisinden 1'i tutuklandı.
Güvenlik güçlerinin dün İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakaladıkları şüpheliler A.Y. ve E.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden A.Y. tutuklandı, E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin