Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ile jandarmanın Adasarhanlı köyünde düzenledikleri müşterek operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.T. yakalandı.
Şüphelinin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi.
B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.