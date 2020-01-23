Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı.

23.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:40
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı

'nin ilçesinde 'a kaçmaya çalışırken yakalanan şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri ile jandarmanın Adasarhanlı köyünde düzenledikleri müşterek operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan B.T. yakalandı.


Şüphelinin terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğu tespit edildi.


B.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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