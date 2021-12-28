FETÖ ŞÜPHELİLERİ SEVK EDİLDİKLERİ ADLİYEDE TUTUKLANDI

MARMARİS, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'da, polis sahil güvenlik desteğiyle FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda tekneyle Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmaya çalışırken yakalanıp, adliyeye sevk edilen tekne kaptanı ve 1 mürettebatının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen şüphelilerin 'Antiope' isimli tekne ile yasa dışı yollardan Rodos Adası'na kaçmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Geçen 26 Aralık sabahı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenlenen operasyonda tekne kaptanı Ü.A., mürettebat S.K., eski öğretmenler H.K. ve Ş.A., eski üsteğmen M.Ç., üniversite öğrencisi E.A., eski sağlık memuru S.Ç. ile eski elektronik teknikeri S.Y. gözaltına alındı. Teknede ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 39 bin 429 euro, 53 dolar, 277 lira, 3 flash bellek, notların yazılı olduğu 1 defter ve 1 can yeleği ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, 1 tekne kaptanı ve 1 mürettebat tutuklandı.