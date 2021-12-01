Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi eski 3 polis tutuklandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
Güvenlik Güçleri tarafından dün Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan ihraç komiser yardımcıları S.M, R.A. ile polis memuru M.Z. ve ihraç öğretmen M.E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden S.M, R.A. ve M.Z. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli M.E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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