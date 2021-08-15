Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonrası yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ şüphelisi B.Ç'yi Uzunköprü ilçesindeki askeri yasak bölge yakınlarında yakaladı.

B.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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