Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi emekli tuğgeneralin yargılanmasına başlandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi emekli tuğgeneralin yargılanmasına başlandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ firarisi emekli tuğgeneralin yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede...

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılan ve Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılanması başlandı.

Ankara 15. Ağır Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Cankıymaz ve avukatı Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, iddianamenin özetini okuduktan sonra sanığa savunma yapması için söz verdi.

Cankıymaz, iddianamede geçen isnatları reddettiğini belirterek, eğitim ve meslek hayatı boyunca devletin ve milletin menfaatleri dışında herhangi bir yapılanma içerisinde bulunmadığı öne sürdü.

İddianamede geçen örgütün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğine dair tespiti reddeden Cankıymaz, "Ankara'daki büfe telefonlarından arandığım söylenen tarihlerde Erzincan'da görev yapıyordum. Aramalar da ardışık değildir. Benle aynı zamanda aranan kişileri de tanımıyorum." ifadelerini kullandı.

Hakkında örgüt evinde kaldığına yönelik beyanları da reddeden Cankıymaz, savunmasına şöyle devam etti:

"34 yıllık görev süremde hiçbir yanlış yapmadım. Darbe girişiminden sonra yasal olarak iki kez yurt dışına çıktım. 2020'nin eylül ayında evde yokken evime baskın yapıldı. Kayınvalidemin evindeydim. O dönem generallerin gözaltına alınma görüntülerini görünce yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma kararı aldım. Üzgünüm. Tamamıyla rezil oldum. Bu saatten sonra kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum."

Başkan Karaca'nın "Yurt dışına neden normal yollardan çıkmadın da başkasına ait kimlikle çıktınız?" sorusuna sanık Cankıymaz, "Yakalama kararım vardır diye düşündüm. İnternetten tanımadığım kişilerle irtibat kurdum. Kimlik için 600 lira, yurt dışına çıkış için de 1200 Avroya anlaştım. İstanbul Şişli'de otobüs durağında buluştuk. Kimliği teslim aldım." yanıtını verdi.

Başkan Karaca'nın "Nasıl oldu da seninle yasa dışı yollardan yurt dışına kaçacakların hepsi FETÖ şüphelisi asker çıkıyor?" sorusunu Cankıymaz, "Edirne'dekiler tanımadığım insanlardı. Galiba biri yüzbaşıydı. Hiçbirini tanımıyorum." şeklinde cevapladı.

"Müvekkiliniz yurt dışına kaçsaydı nasıl katılacaktı oğlunun törenine?"

Sanık avukatı da müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, gelecek hafta askerde olan oğlunun yemin töreni olacağını ve bir baba olarak bu törene katılmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine Başkan Karaca'nın "Müvekkiliniz yurt dışına kaçsaydı nasıl katılacaktı oğlunun törenine?" sorusuna avukat, müvekkilinin pişman olduğunu öne sürdü.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Eylül'e erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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