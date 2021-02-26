Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi

26.02.2021 08:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 08:51
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğunu, zanlının Ankara'ya sevk işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğunu, zanlının Ankara'ya sevk işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan emekli Tuğgeneral N.C'nin Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalandığı kaydedildi.

Açıklamada, şüphelinin Ankara'ya sevk işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Enis Berberoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Tarkan Sibel Can Ezgi Mola Cem Yılmaz
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Başbakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.2.2021 08:54:30. #1.16#
title