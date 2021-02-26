Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğu bildirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğunu, zanlının Ankara'ya sevk işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelilerinden birinin emekli tuğgeneral N.C. olduğunu, zanlının Ankara'ya sevk işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan emekli Tuğgeneral N.C'nin Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken kolluk kuvvetlerince yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, şüphelinin Ankara'ya sevk işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl