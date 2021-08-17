Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K, S.K, H.Y, H.U, M.K, E.B, M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan otomobilde bulunan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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