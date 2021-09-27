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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları belirlenerek gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçma girişiminde oldukları belirlenerek gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden dosyaları bulunan eski doktor, hemşire, mali müşavir ile şüphelilerin Yunanistan'a kaçışına yardımcı olduğu tespit edilen göçmen kaçakçılığı zanlısı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Keşan Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden eski doktor R.A, mali müşavir S.G. ile göçmen kaçakçılığı zanlısı A.G. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheli S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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