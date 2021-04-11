Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Geçen hafta Meriç ilçesine bağlı Subaşı beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan M.K, Y.D. ve M.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.D. ve M.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin