Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik Güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri M.A. ve İ.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan istinafta dosya kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. ve İ.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Güncel, Haberler

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