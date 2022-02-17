Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

MERİÇ, EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken gözaltına alınan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda yakalanan O.Ö. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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