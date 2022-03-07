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PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ö., askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ö., askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.Ö.'yü yakalayarak, gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na teslim edilen M.Ö. ile ilgili soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

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