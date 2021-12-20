Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi sınırda yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, İpsala ilçesine bağlı Paşaköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Ö.Ç'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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