Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K. yakalanarak, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri İpsala'da, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.- İpsalaedirne
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri
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