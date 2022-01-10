Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K. yakalanarak, gözaltına alındı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K. yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri İpsala'da, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.


- İpsalaedirne

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