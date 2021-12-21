Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İpsala'ya bağlı Paşaköy civarında askeri yasak bölgeye operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK'ya mensup Ö.Ç. isimli bir kişiyi yakaladı.

Yakalanan şüpheli, daha sonra İpsala İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek gözaltına alındı. Buradaki işlemlerin arından adliyeye sevk edilen Ö.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

Yılbaşı öncesi Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi şüpheli yakalandı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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