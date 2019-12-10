Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK şüphelisi gözaltına alındı.

10.12.2019 17:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:36
Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

'de yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışan şüphelisi gözaltına alındı.

Hudut birlikleri, mevkisindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan G.A'yı yakaladı.

PKK şüphelisi olduğu belirlenen kişinin sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.

Gözaltına alınan G.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından polis ekipleri nezaretinde hakkında yakalama kararı olan Mersin'e gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
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