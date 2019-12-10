Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Hudut birlikleri, Karaağaç mevkisindeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan G.A'yı yakaladı.
PKK şüphelisi olduğu belirlenen kişinin sahte kimlik kullandığı ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.
Gözaltına alınan G.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından polis ekipleri nezaretinde hakkında yakalama kararı olan Mersin'e gönderildi.