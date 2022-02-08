Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari 3 PKK şüphelisi yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari 3 PKK şüphelisi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan firari 3 PKK şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve aranmaları olduğu öğrenilen 3 terör örgütü PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan ve aranmaları olduğu öğrenilen 3 terör örgütü PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala'daki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri H.R., H.D. ve A.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Aranmaları olduğu öğrenilen şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. H.R. ile H.D., işlemlerinin ardından soruşturmalarının yürütüldüğü Adıyaman'a gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan, Hisarcık, İpsala, PKK, Güncel, Haber

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