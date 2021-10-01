Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeliğinden hükümlü 5 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 5 kişi yakalandı. Şahısların sorgulamaları ve kimlik kontrollerinde 5 kişinin FETÖ üyeliğinden hükümlü ve aynı suçtan kovuşturmalarının sürdüğü öğrenilirken, kaçma hazırlığındaki araçtan şişme bot, kürek ve hava pompası ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesi Malkara Yolunda bir grup FETÖ üyesinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Kısa sürede söz konusu bölgeye giden ekipleri, şüpheli aracı durdurarak, aracın içerisinde arama ve şahısların kimlik kontrolünü yaptı.

ŞİŞME BOT KÜREK VE HAVA POMPASI ÇIKTI

Yapılan arama ve kontrollerde meslekten ihraç öğretmen M.K, ihraç askeri okul öğrencisi Z.K., ihraç astsubay Y.S, İ.Y, ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edildi. Araçtan ayrıca, şişme bot, kürek ve hava pompası ele geçirildi.

(Halil Dağ/İHA)