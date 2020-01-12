Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı

12.01.2020 11:10 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:10

Edirne'de, sınırda Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi ile organizatörlük yaptıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, sınır hattında nöbet tutan askerler, sınır köylerinden Doyran köyü askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.E, A.E, M.Ö. ve Z.K. ile organizatör olduğu belirlenen İ.Y, Y.D. ve E.O'yu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA