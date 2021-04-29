Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Elçili köyündeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.Z'yi yakaladı.
Güvenlik güçlerine sahte kimlik gösteren ve FETÖ'den arandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin