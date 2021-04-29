Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Elçili köyündeki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.Z'yi yakaladı.

Güvenlik güçlerine sahte kimlik gösteren ve FETÖ'den arandığı öğrenilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

Yunan'ı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı
FETÖ duruşmasına katılan tanık: 'Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler'
FETÖ duruşmasına katılan tanık: "Gülen'in yemek artıklarını kıymetli bir şeymiş gibi yediler"
Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı
Türk bayrağını yırtan hadsiz Yunan vekil Ioannis Lagos tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ersin Tatar Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ebru Gündeş Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi sahte kimlikle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 13:19:19. #1.15#

title