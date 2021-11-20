Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi ihraç hakim yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi ihraç hakim yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi ihraç hakim yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, FETÖ şüphelisi ihraç hakim B.Ö., gözaltına alındı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, FETÖ şüphelisi ihraç hakim B.Ö., gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan B.Ö.'yü yakaladı. Gözaltına alınan ve yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkisinin bulunduğu belirlenen B.Ö.'nün, görevinden ihraç edilmiş hakim olduğu tespit edildi.


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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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