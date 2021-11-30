Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski 3 polis ve bir öğretmen yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski 3 polis ve bir öğretmen yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi eski 3 polis ve bir öğretmen yakalandı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi Yunanistan'a kaçarken gözaltına alındı.

Güvenlik Güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan ihraç komiser yardımcıları S.M, R.A. ile polis memuru M.Z ve ihraç öğretmen M.E.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisinin işlemleri sürüyor.

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