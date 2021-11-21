Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi avukat yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi avukat yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesi yakınlarında, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan avukat Y.B'yi yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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