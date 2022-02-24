Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi B.U., tutuklandı.
UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi B.U., tutuklandı.
Uzunköprü'de 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan B.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel