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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı, Ünsal Yücel - Güncel
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi B.U., tutuklandı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi B.U., tutuklandı.

Uzunköprü'de 1'inci derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri, Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelisi B.U.'yu yakaladı. Gözaltına alınan B.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Uzunköprü, Güncel, Haberler

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