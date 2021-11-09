Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesindeki Paşaköy yakınlarında yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.A, M.Ş. ve A.Ş'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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