Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri İpsala ilçesindeki Paşaköy yakınlarında yaptıkları operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan H.A, M.Ş. ve A.Ş'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin FETÖ ile ilişkili oldukları öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.
AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri
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