Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Urla ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, terör örgütü FETÖ'den aranan eski emniyet amiri, eski hakim ve eski gümrük memurunun da aralarında yer aldığı 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Urla ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan, terör örgütü FETÖ'den aranan eski emniyet amiri, eski hakim ve eski gümrük memurunun da aralarında yer aldığı 6 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,  15 Eylül'de, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla aranan bazı kişilerin Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Urla'ya bağlı Yağcılar Mahallesi sahilinde konuşlanan ekipler, hükümlü olarak aranan eski emniyet amiri M.F.C, eski komiser yardımcısı M.M.G. ve eski sağlık teknikeri T.G. ile yargılamaları süren eski hakim M.K, eski gümrük memuru A.M.D ve öğretmen Ş.D'yi yakaladı. Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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