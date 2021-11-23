Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan DHKP/C şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan terör örgütü DHKP/C şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Sığırcılı köyü yakınlarında Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan DHKP/C şüphelisi N.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

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