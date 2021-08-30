Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 FETÖ şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesinde birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'yi yakaladı.

FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınması için İlçe Jandarmama Komutanlığına getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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