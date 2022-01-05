Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Uzunköprü'de güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 kişiyi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde H.B., E.B., M.G., F.G. ve M.B.'nin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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