Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü FETÖ mensubu olmaktan yargılanan 5 kişinin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü FETÖ mensubu olmaktan yargılanan 5 kişinin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen kişiler Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı