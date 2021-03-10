Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

10.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 10.03.2021 12:15
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü FETÖ mensubu olmaktan yargılanan 5 kişinin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü FETÖ mensubu olmaktan yargılanan 5 kişinin, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Meriç'te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen kişiler Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi" denildi.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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