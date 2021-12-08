Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı
AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

EDİRNE (AA) -

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.G, M.K, M.D. ve H.K'yi yakaladı.

Kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı

Edirne merkezli FETÖ soruşturmasında 12 şüpheli hakkında yakalama kararı

 Vatandaştan ilginç tepki! Göle dönen yola ağ atıp balık tutmaya çalıştı

Vatandaştan ilginç tepki! Göle dönen yola ağ atıp balık tutmaya çalıştı

 Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik

Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik

AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title