Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı. Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.G, M.K, M.D. ve H.K'yi yakaladı. Kimlik kontrolünde FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.