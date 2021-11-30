Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan M.B, H.T, R.V, A.Y. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.T, R.V, A.Y ve M.B. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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AA / Hakan Mehmet Şahin - Son Dakika Haberleri