Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede gözaltına alınan M.B, H.T, R.V, A.Y. ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden H.T, R.V, A.Y ve M.B. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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